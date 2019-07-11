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Şampiyonlardan Başkan Erdem'e ziyaret

Bursaspor Basketbol Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan Başkan Sezer Sezgin ile Bursaspor Futbol Takımı’na şampiyonluk döneminde teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bursaspor Basketbol Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Başkan Sezer Sezgin ile Bursaspor Futbol Takımı'na şampiyonluk döneminde teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Bursaspor Basketbol Takımı'nın Başkanı Sezer Sezgin ile Bursaspor Futbol Takımı'nın 2009-2010 sezonunda tarih yazarak şampiyon olmasında büyük katkısı olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı makamında ağırladı. Ziyarette Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel de yer aldı. Başkan Turgay Erdem'e hayırlı olsun dileklerini ileten Sezgin ve Sağlam, görevinde başarılar diledi. Sezgin, Nilüfer Belediyesi'nin takıma verdiği desteklerden dolayı Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti.


Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Bursaspor'un şehrin markası olduğunu belirterek, Bursaspor'un hak ettiği yerde olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak gücümüz yettiğince Bursaspor'a desteğimiz sürecek” dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin'i başarısından dolayı tebrik etti.

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