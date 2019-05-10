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Şampiyonların kupa sevinci

Bursa Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar Ligi’nde Bursa şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor takımları, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Bursa Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar Ligi'nde Bursa şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor takımları, düzenlenen törenle kupalarını aldı.


Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Nilüfer Belediyespor'un, 2018-2019 sezonunda voleybol altyapı takımları tüm kategorilerde Bursa şampiyonu oldu. Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde, final grubunda oynadığı 6 maçta 16 puan alan Nilüfer Belediyespor Genç Kızlar Takımı şampiyon oldu. Oynadığı 10 maç sonunda 28 puan toplayan Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Takımı da şampiyonluğunu ilan ederken, Nova Gençlik Spor Kulübü ikinci, MG Spor Kulübü de üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bursa Voleybol İl Temsilciliği Menderes Yurtlak, MHK Üyesi Sevda Güler ve kulüp idarecileri tarafından verildi.

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