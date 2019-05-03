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Şampiyonluğa engel yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Spor Toto Duyma Engelliler Futbol 1.

Lig'inde grup şampiyonu olarak ‘Süper Lig'e yükselen Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı'nın kupa sevincini paylaştı ve sporculara moral verdi.


Spor Toto Duyma Engelliler Futbol 1. Lig müsabakalarında grup şampiyonu olup ‘Süper Lig'e yükselen Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı ve yöneticileri, şampiyonluk sevincini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile paylaştı. Aktaş, sporcularla Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Bursa'da spora ve sporculara büyük önem verdiklerini, Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde de sportif faaliyetleri sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Spor Toto Duyma Engelliler Futbol 1. Lig müsabakalarında grup şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Bursa'yı Süper Lig'de temsil edecek olan sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi.

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