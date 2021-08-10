Şampiyonluk sevincini paylaştılar

Kartepe'de gerçekleştirilen “Ulusal Star Kids Cup”ta şampiyon olan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi U-11 Takımı, kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve futbolcu Sercan Yıldırım iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirilen “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi”, kısa sürede başarı elde etmeye başladı. Kartepe'de gerçekleştirilen “Star Kids Cup”a katılan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi U-11 Takımı, başarısıyla dikkat çekti. Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, İnegölspor gibi takımların futbol okulları gibi 32 takımın katıldığı turnuvada “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi”, rakiplerini eleyerek finale kaldı. Finalde Boluspor Futbol Okulu ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi kurucusu Sercan Yıldırım ve minik şampiyonlar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Halk Evi'ndeki Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Turgay Erdem, sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Başkan Erdem, “Akademide alacağınız eğitimlerle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğinizi umuyorum. Sadece futbola değil, sporun diğer branşlarına da ilgi duyun. Başarınızdan dolayı sizi kutluyorum” dedi.

Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi'nin başarılı sporcularına, günün anısına çeşitli armağanlar verdi.

Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Sercan Yıldırım da, başarıların artarak devam edeceğini vurguladı. Yıldırım, “Futbol akademi, koronavirüs pandemisi gibi zor bir dönemde kuruldu. Ancak yoğun ve etkili çalışmalarımızla bu açığı kapattık. Henüz bir yıl bile olmadan bu seviyeye gelmek ve bu tür başarılar elde etmek gelecek adına bizi daha da umutlandırıyor. Çalışmalarımızı ve başarılarımızı artırarak sürdüreceğiz. Türk futboluna başarılı sporcular yetiştireceğiz” şeklinde konuştu. Sercan Yıldırım, Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi'nin 16 numaralı formasını da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e verdi.