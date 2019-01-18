Sanal giyinme kabinleri geliyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayına başlayacak olan 'Hadidene' uygulaması birçok müşterinin giyip çıkarmaktan hiç hoşlanmadığı mağaza sektörüne pratik bir çözüm olarak sunuldu. Tasarlanan bu uygulama, tasarımcıları tarafından “Sanal giyinme kabini” olarak tanımlanıyor. Bu uygulamayla evinizin salonunda istediğiniz kıyafeti cep telefonunuzda ve tamamen kendi vücut ölçülerinizde giyip çıkarabiliyor, istediğiniz kıyafeti mağazaya gitmeden deneyebiliyorsunuz. Hadidene'yi telefonuna indiren kullanıcı, boy, beden gibi özelliklerini kaydederek denemeye başlayabiliyor. Uygulama online alışverişte kullanıcının kabusu “Bana olmaz” sıkıntısını çözerken, satıcının da en büyük maliyet kalemi olan “iade” sorununu en aza indiriyor. Hadidene yazılımı firmalar online sistemine entegre ederek de kullanıcının hangi beden alması gerektiğini netleştiriyor.

Tamamen orijinal bir yazılıma sahip “Hadidene” uygulamasının fikri yapımcı Ercan Aydın tarafından 3 yıl önce ortaya çıktı. Aydın bu fikrini hayata geçirebilmek için “AR-GE” çalışmaları sonucunda Boğaziçi mezunu iki yazılım mühendisi Bora Güneş Doğan ve Hüseyin Cambaz ile çalışmaya başladı. Ekibe daha sonra katılan iki mühendis Bedri Kır ve Hüseyin Ender Doğan ile birlikte 2.5 yıllık çalışma sonrası Hadidene yayınlanabilir hale geldi. Uygulama programcıları, birçok markanın kıyafetlerini uygulamaya entegre etmek için çalışmalar yürütüyor. Amaçlarının 14 Şubat'a sayılı günler kala online kıyafet satışı yapan birçok firmaya hizmet vermek olduğunu belirten Aydın, "'Hadidene' salt bir alışveriş uygulaması değil. Kullanıcıların denedikleri kıyafeti satın alırken hangi beden alması gerektiğini öneren Hadidene algoritması aynı zamanda isteyen kullanıcıya kıyafetlerle selfie moduyla çekecekleri fotoğrafları paylaşıp eğlenme imkanı sunuyor" dedi.