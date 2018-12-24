Sanal zorbaliğa dikkat

Bursa'da Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik ‘ihmal ve istismar' konulu seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Gözde Nilüfer Koçer, önemli uyarılarda bulundu. Konunun hassasiyetine dikkati çeken Koçer, “İhmâl ve istismârın etkilerini hayata güvensizlik, travmatik belirtiler, içe kapanma, kişilik bozuklukları, depresyon ve intihar olarak sıralayabiliriz. Vak'aların bildirilme oranı çok az. Nedenlerine baktığımızda kendilerine inanılmama korkusu, başlarının belaya gireceği korkusu, istismarcının tehdidi, suçlanma, nasıl anlatacağını bilememe ve dışlanma korkusu sebebiyle fertlerin cinsel istismârı dile getirmemesi söz konusu oluyor” dedi.

İstismardan kurtulmanın en iyi yolunun, bunu anlatmak ve istismarcıyı ifşâ etmek olduğunu kaydeden Psikolog Gözde Nilüfer Koçer, “İyi hissettirmeyen dokunmalara ‘Hayır' denilmeli. Sanal ortamda zorbalığa karşı durulmalı. Çocuk, özel bölgelerini tanımalı. Zorla dokunulmasına, öpülmesine ses çıkarmalı. Çekinmeden, korkmadan duygular paylaşılmalı. Bu gibi davranışlar gördüğünde çığlık atabilmeli, varsa etrafından hemen yardım istemeli. Kişi, bu konuda suçunun olmadığını mutlaka kendine hatırlatmalı. Uzmanlardan da destek istenmeli” ifâdelerini kullandı.