Sanat atölyelerinde yaz dönemi başlıyor

Sanat atölyelerine katılmak isteyenler başvurularını online olarak yaptırabilecek.

Kültür ve sanat kenti Nilüfer'de pandemi sürecinin ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte sanat atölyeleri de kapılarını açıyor. Sanatın farklı alanlarında düzenlenen atölyeler yüz yüze eğitim için kursiyerlerini ağırlayacak. Nilüfer Sanat Atölyeleri'nin yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar,

www.nilufersanatatolye.comweb sitesi üzerinden alınıyor. Birçok kişinin heyecanla beklediği atölyeler kapsamında, piyano, bağlama, keman, gitar, yan flüt, resim, drama, bale, ebru, kaatı, karikatür, tango, sirtaki ve yazarlık kursları üzerine eğitimler, alanında uzman kişilerce verilecek. 2021 yılı Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşecek eğitimler Konak Kültürevi, Beşevler Gençlik Merkezi, Barış Spor ve Gençlik Merkezi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde yüz yüze yapılacak. Atölyelerle ilgilenenler 452 45 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.