“Sanat Güneşi” doğum gününde şarkılarıyla anıldı

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Sanat Güneşi” Zeki Müren'i, doğum gününde verdiği konserde, beste ve seslendirdiği eserlerle andı. “Kürdilihicazkâr Faslı'ndan Zeki Müren Şarkılarına” konseri, izleyenleri mest etti.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde sezonun ilk konserini çok özel bir repertuarla verdi. “Sanat Güneşi” Zeki Müren'in doğum günündeki konserde Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, usta sanatçıyı dillerden düşmeyen beste ve seslendirdiği şarkılarla andı. Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki “Kürdilihicazkâr Faslı'ndan Zeki Müren Şarkılarına” isimli konsere, müzik tutkunlarının ilgisi yoğun oldu. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Feridun Uyruk ile Türk Sanat Müziği sanatçısı ve bestecisi Kutlu Payaslı da, konseri izleyenler arasında yer aldı. Kemençeci Vasilaki'nin kürdilihicazkar peşreviyle başlayan gece, “Sanat Güneşi”nin beste ve şarkılarının seslendirildiği solistler geçidiyle devam etti. “Şimdi Uzaklardasın”, “Uzun Yıllar Bekledim”, “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” gibi eserleri başarıyla seslendiren Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler, performanslarıyla izleyenleri mest etti. Şarkı aralarında, Zeki Müren'in yaşamı ve söylemlerinden alıntılar da paylaşıldı.

Yaklaşık 3 saat süren konser, koronun “Bahçevan” adlı eseri seslendirmesiyle sona erdi. Şef Filiz Başıbüyük'ün daveti üzerine sahneye çıkan Kutlu Payaslı da, bu eserde koroya eşlik etti.

Konserin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Feridun Uyruk ile Kutlu Payaslı, Şef Filiz Başıbüyük ve koroyu performansları için kutladı.

Şef Filiz Başıbüyük, 2023 yılında çok özel konserler vereceklerini Türk Sanat Müziği tutkunlarına duyurdu. Şef Başıbüyük, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenleyecekleri “Cumhuriyet Kadınları” isimli konser dizisinde İnci Çayırlı, Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar'ı anacaklarını söyledi.