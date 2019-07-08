İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanat kırsala taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor.


Hüdavendigâr Kent Parkı'nda bulunan Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi ve Tuzaklı Mahallesi iş birliğiyle düzenlenen programda köy kadınlarıyla ahşap boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi personeliyle kırsal kesimde yaşayan kadınların sanatla buluşması sağlandı. Köy meydanı âdetâ sanat atölyesine dönüşürken, ahşap boyama tekniğini öğrenen kadınlar, ortaya birbirinden güzel eserler çıkardı.


Çalışma sonunda hazırlanan ürünlerin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olan köy kadınları, böyle bir projede bulunmaktan keyif aldıklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.