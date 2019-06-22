İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatla tedavi oluyorlar

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sâkinlerinin ürettiği el sanatları Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde sergilendi.


BUSMEK dekoratif ahşap boyama sanatçısı Dilek Çınarlı ve kâğıt rölyef sanatçısı Kıymet Boşnak'ın öğrencilerinin el emeği göz nuruyla hazırladığı sergideki eserler büyük ilgi gördü. Ekim ayında eğitime başlayan yaklaşık 35 kursiyerin ürünlerinin yer aldığı sergide ahşap boyamadan kâğıt rölyefe, çorap kediden kanaviçe kolyeye, dikişsiz kırkyamadan kapı süsüne yaklaşık 160 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, Başhekim Yardımcısı Dr. M. Hanefi Kabalar, TRSM Sorumlu Hekim Taner Nefesoğlu ve BUSMEK yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Sergiyi ilgiyle gezen ve eserlerin sahiplerinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Engin Paralı, bütün kursiyerleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.