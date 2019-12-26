Sanayi doktora programına ‘Asil' destek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) yürütücüleri arasında olduğu TÜBİTAK ‘2244 sanayi doktora programı'na Asil Çelik Tic. San. A.Ş.'den önemli bir destek geldi.

Asil Çelik, BUÜ'nün yürüttüğü TÜBİTAK 2244 sanayi doktora projesine 3 makine mühendisliği ve 1 bilgisayar mühendisliği alanından olmak üzere toplam 4 doktora öğrencisi ile destek verdi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Asil Çelik Genel Müdürü Dr. Osman Kılavuz arasında imzalanan protokolle toplam 4 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Geçmişte üniversiteye önemli hizmetlerde bulunmuş Asil Çelik firmasının ilk kez bilimsel iş birliği protokolü imzalayacağını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu protokol ile üniversite-sanayi işbirliğinin canlandırılması ve ülkenin ekonomisine değer katacak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. İnşallah bizim akademik çalışmalarımız, sanayicilerimizin de vereceği katkılarla önemli çıktılar elde edeceğiz. Protokolün üniversitemiz, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yaklaşık 45 yıldır sanayicilik geçmişi bulunduğuna işaret eden Asil Çelik Genel Müdürü Dr. Osman Kılavuz ise geride bıraktığı meslek hayatı içerisinde ilk kez üniversite ile iş birliği içerisine gireceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.