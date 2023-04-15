Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sahurda gençlerle buluştu

Sanayi Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge adayı Mustafa Varank, makam aracı olan Togg ile tarihi Abdal Meydanı'nda gelerek Bursalı gençlerle sahur yaptı. Varank, "14 Mayıs'tan sonra bu şehre birlikte hizmet edeceğiz. Bu şehre eserler kazandırılmasına vesile olmuş bir kardeşinizim. Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmaya devam edelim. Biz birlik olduğumuzda üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz" dedi.

Sanayi Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'inci bölge 1'inci sıra adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile tarihi Abdal Mahallesi'ne makam aracı olan yerli ve milli olan Togg ile geldi. Büyük ilgiyle karşılaşan Varank, bir fırına girerek sahur yapmak isteyen gençlere ikramlarda bulundu. Ardından bir süre gençlerle sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sahur yapmak için gençlerle masaya oturdu. Sahur öncesi konuşan Varank, "İlk günümde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bursa, Türkiye'nin marka kentlerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde sizlerin teveccühü ile bu marka değerini daha da yükseltmek için bu şehirden milletvekili adayı oldum. 14 Mayıs'tan sonra bu şehre birlikte hizmet edeceğiz. Bu şehre eserler kazandırılmasına vesile olmuş bir kardeşinizim. Gemlik'te şuan Türkiye'nin otomobili üretiliyor. Yollarda vızır vızır işliyor. Togg gibi nice markaları bu şehirden çıkarmaya devam edelim. Biz birlik olduğumuzda üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bizim en önemli yol arkadaşlarımız gençler. SİHA'ları üreten Baykar firmasına baktığımızda çalışanların yaş ortalaması 30'un altında. Türkiye'nin otomobilinde çalışan yüzlerce genç var. Biz gençlerimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Biz ülkemize şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Bakan Varank, "Biz ülkemize şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yapabilmemizin tek yolu var. Sizler bizi desteklemeye devam ederseniz Türkiye daha çok büyük işleri başarmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Özellikle genç kardeşlerimizin bizimle yürümesini istiyoruz. Buraya Togg ile geldik. Arabayı görüp de ağlayan arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin insanının neler başarabileceğini, bu ülkenin başarıya aç olduğunu ama bunu başarmak için kabiliyetlerinin olduğunu gösteren bir lider. Milletimiz Togg'u gördüğünde, aslında bu ülkenin neler başarabileceğini görmüş oluyor. Onun için bu kadar duygulanıp, Togg'a bu kadar sahip çıkılıyor. 21 yılda büyük yatırımlar yaptık. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayretler gösterdik" diyerek, önümüzdeki dönemde bu yatırımların faydalarının çok daha hızlı bir şekilde alınacağını ifade etti.

Bursaspor'a destek sözü veren Varank, 16 bin 'Yadigar bilet' alacağını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Togg'a büyük ilgi

Öte yandan, Varank'ın makam aracı olan Togg'u gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekinerek, aracı yakından inceledi.