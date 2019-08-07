Sanayicilerden üreticiye büyük destek

Bursa'da yetiştirdiği mahsulleri para etmediği gerekçesiyle tarlada bırakan çiftçilerin imdadına sanayiciler yetişti. Sanayiciden üreticiye destek kampanyasıyla fabrika sahipleri üreticinin elinde bulunan ürünleri alarak işçilerine hediye edecek. Bu sayede hem üretici hem de tüketici mutlu olacak.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı tarafından başlatılan "sanayiciden üreticiye destek" kampanyası üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürecek. Şimdilik Bilecik ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlatılan kampanyanın Türkiye geneline yayılması durumunda çiftçinin rahat nefes alması bekleniyor. Başlatılan kampanyada Yenişehir'den biber çeşitleri alınmaya başlandı.

Biber üreticisi Mustafa Kızıl, “Bence çok iyi olur. Bütün sanayicilerinde buna destek vermesi gerekir. Biber şu anda para yapmıyor, elimizde kaldı. Ama bu kampanya sayesinde malımız tüketilecek” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “Bu kampanyayı başlatan Bilecik Milletvekili Selim Yağcıya teşekkür ediyorum. Bu kampanya Türkiye'nin bütün vilayetlerinde hayata geçirilmelidir. Biber fiyatları çok düşük, yıllardır ilçemizde biber ihraç eden firmalar da bu duruma üzülüyor. Çünkü bu mevsimde yurt dışında tatil olduğu için tüketim azalıyor. Azalınca mal alımları düşüyor. Burada da bir mal fazlalığı oluyor. Böyle durumlarda sanayicimizin üreticiden alarak işçilerine vereceği mallar çiftçiye büyük katkı sağlayacak. Şu anda sadece bir fabrika bayram öncesi 30 ton biber istedi. Sonra diğer fabrikaların biber ve diğer ürün siparişleri var. Bu sistem ülke geneline yayılırsa üretici rahatlar” diye konuştu.