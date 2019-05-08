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Sanayide korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaç işleri sanayisinde bir iş yerinin önündeki çöp konteynerinde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç işleri sanayisinde bir iş yerinin önündeki çöp konteynerinde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.


Korkutan yangın, ağaç işleri sanayisi 32. sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki çöp konteynerinde başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve ihmalin yol açtığı yangına mobilya imalatı yapan fabrikanın çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiyenin yangına zamanında müdahalesi ile olası bir faciadan dönüldü. Yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

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