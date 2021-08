Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar

Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde, araba tamirinden yan sanayi parça üretimine binlerce işyeri bulunuyor. Ancak bu işyerlerinin başarılı olmasındaki bir önemli özellik, sanatkar dükkan sahiplerinin çevreye ve tabiata olan sevgilerinde yatıyor. Beşevler Sanayi'de 3 farklı atölyede, yuvalarından uçamayıp annesiz kalan yavru kargalar büyütülüyor.

Otomotiv sanayi başta olmak üzere birçok sektöre irili ufaklı farklı metal ve plastik parçaları üreten İsmet Baykal, iş yoğunluğunun arasında yuvasından uçamayan bir yavru karga ile ilgileniyor. 2.5 ay önce yuvasından uçamadığı için atölyesinin önünde kalan küçük kargayı, papağan kafesinde besleyen İsmet Baykal, özel imalat yem, taze fındık verdiği küçük kargayı, günde 3 defa da suyunu tazelenerek doğal ortam havasında büyütüyor. Karganın uçup, kendi ortamına gitmesi için her hafta kafesi açıp dışarıya salan İsmet Baykal, ancak henüz minik karganın mekandan uzaklaşmadığını belirtiyor. Yere düşen minik kargayı ölmek üzere iken aldıklarını belirten İsmet Baykal, “Yavru tüyleri bitip, yetişkin tüyüne girdiğinde salacağız. 2 defa saldım, uçtu bir tur attı tekrar kafese geldi. Her gün cebimde fındık ile geziyorum. Komşu köfteci de her gün malzeme getiriyor. Taze fındıkları kendim kırıp veriyorum. Bu yavru olduğu için kıramaz. Kargalar müthiş akıllı hayvanlar. Temiz su olmayınca içmiyor. Günde 2-3 sefer değiştiriyoruz. Ağustos ayının sonuna doğru kafesini asıp onu tabiata salacağız. Sıcaklayınca ağızını açıp serinliyor. Ağzını açınca taze serin su istediğini anlıyoruz” dedi.

Ala kargaların çok güzel makine ve insan taklidi yaptığına dikkat çeken İsmet Baykal, kargaların çok şakacı olduklarını da söyledi. Bu kargaları 'fakir papağanı' olarak kabul ettiklerini belirten Baykal, Beşevler Sanayi'de 3 arkadaşının daha yuvadan uçamayan yavru kargalara baktığını sözlerine ekledi.