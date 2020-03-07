Sandalla göle açılarak kadın haklarına dikkat çektiler

Bursalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sandallarla göle açılarak, kadın haklarına dikkat çekmek için pankart açtı.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Belediyesi ve Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilginç bir eyleme imza attı. Gölyazı'ya gelen onlarca kadın, eşitliği ve kadın haklarına dikkat çekmek için sandallarla göle açılarak, ‘Vardık, varız, var olacağız' yazılı pankart açtı. Sandallarla açılmadan önce Gölyazı'da yürüyen kadınlar, sembolik olarak mor menekşe dikti.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner, konuşmasına İdlib şehitlerini anarak başladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Döner, “8 Mart, kadınların birlik dayanışma ve mücadele günüdür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kez daha alanlara sokaklara çıkıp sesimizi duyuruyoruz. Kadınlar vardır ve var olacağız. Biz kadınlar bu yıl da eşitsizliğe, kadınların geri planda bırakılıp dışlanmasına ve şiddete uğramasına dur demek, kadın dayanışmasını yaşatmak için bir araya geldik. Yaşanabilir bir dünya için kadınların, eğitim sağlık, siyaset, hukuk, çalışma ve benzeri alanlarda fırsatlardan eşit şekilde yararlanması çok önemlidir” dedi.

Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Üner de, Gölyazılı kadınlarının çok çalışkan ve başarı olduklarını belirter, bu etkinliğin burada yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de, Belediye Başkanı Turgay Erdem adına kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.