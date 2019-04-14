Sanık cezaevinde gencin ölümünden müdürlerin sorumlu olduğunu iddia etti

Bursa'da bir gencin cezaevinde koğuş arkadaşları tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin davada sanık, olayda cezaevi müdürlerinin ihmali olduğunu iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Bakıryapan, annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde 243 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Bakıryapan'a Adli Tıp Kurumunca şizofreni teşhisi konuldu. Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı. Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin baygın bulduğu Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesine gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, "Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır" denildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar Hakan G. (18), İbrahim Ç. (33), Muhammed M. (20), Savaş M. (23), Ünal K. (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur A. (44) ve Öztürk T.'nin (30) yargılanmaları sürüyor. Yapılan son duruşmaya tutuklu sanıklar Burhaniye, Bandırma Cezaevleri'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan Uğur A., sanık avukatları ve şikayetçi ablası Saniye Durmaz ile avukatı Furkan Yıldırım katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Öztürk T. ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, kasten adam öldürme suçundan dava açıldığını, ancak suç vasfının “adam yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” şeklinde değişebileceğini söyledi.

Bunun üzerine ek savunma hakkı verilen sanıklardan İbrahim Ç., Bandırma Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, "Hakim bey, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Birinci ve ikinci müdürün, Selçuk'un ölümde ihmalleri vardır. Suçsuzum" dedi.

Ünal Kapancıgil de mahkeme huzurunda ifade vereceğini söyledi. Diğer sanıklar ile duruşmada hazır bulunan Uğur A., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Saniye Durmaz, kardeşinin ölümüne neden olan kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.