Saniye saniye kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesinden İngaz istikametine seyir halinde olan 16 Y 9849 plakalı otomobil halk otobüsüne ortadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Bir anlık dikkatsizlik neticesinde meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.