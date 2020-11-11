Sanlı: “Girişimcilik krizi fırsata çevirmektir”

Eğitim, TİM ve TEB tarafından desteklenen, ülkemizin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programı olan, Girişim Evleri Program Koordinatörü Mehmet Şöhrap Sanlı tarafından gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, girişimciliğin; Covid19 öncesi, Covid 19 dönemi ve Covid19 sonrası dönemlerini kapsayan konular yer aldı.

Covid19'dan önce dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Mehmet Şöhrap Sanlı, “Pandemi döneminde firmaların bazı kriterlere dikkat etmesi gerekiyor. Mevcut müşteri, değerli ürün, kolay satılan ürünler, ciro, kâr, müşteri istekleri, ürün listesi, marka, değişken talepler, termin, sürekli müşteriler, yeni müşteri arayışı, teklif çabası, fiyat rekabeti, karlılık, yeni hedefler, yeni pazarlar, tanıtım, ürün yapısı, hedef müşteri ve büyüme hedefleri gibi. Covid19 döneminde ilk analiz ‘telaşlanmayın”, diğer analiz “büyük değişim olacak” üçüncü analiz ise “hiçbir şey aynı olmayacak” dedi.

Covid19 pandemi döneminde başarılı bir girişimcinin böyle bir durumda en doğru tepkiyi tam zamanında belirlemesi, rakiplerinden önce davranması, en hızlı şekilde harekete geçmesi ve kararlılık içinde uygulaması gerektiğini söyleyen Sanlı, “ Bu saydığımız maddelere baktığımızda aslında pandemi bunları ortadan kaldırmadı sadece öncelikleri belirledi. Covid19 döneminde şirketin en önemli varlığı; geçmişten getirdiği iş ve hizmetleri, müşterileri ve onlardan gelen talepleridir. “ diye konuştu.

“ Covid19 dönemi için acil tedbirler alınmalı”

Firmaların daha az etkilenmesi için alınması gereken tedbirlerin olduğunu belirten Sanlı, “Covid19 döneminde yapılması gereken ilk acil tepkilerden bazıları şunlardır; mevcut müşterileri aramak, sektörlerin durumunu anlamak, rakiplerin durumunu incelemek, yeni sektör ve potansiyel müşterileri belirlemek, eski ve yeni müşterilere hızla yeni çözümler oluşturmak, ürün hizmet listesini yenilemek, dijital kanalları yenilemek, yeni dönemin hedeflerini belirlemek, ekibe güven verecek adımlar atmak ve rakiplerden önce sahaya inmektir” ifadelerini kullandı.

Eğitimde anlatılan önemli konulardan bir diğeri ise firmanın geleceğini sürdürebilmesi açısından dayanıklılığı artırmaktır. Dayanıklılık hakkında önemli bilgiler veren Sanlı, iş fikri ürün dayanıklılığı, girişimci lider dayanıklılığı, iş modeli şirket dayanıklılığı hakkında konuştu. Sanlı, “Dayanıklılığı artırmanın seçenekleri vardır. Birincisi, iş fikri ürün dayanıklılığı, bunlar; çözüm gücü, beklentiye uyum gücü, fayda gücü ve ideal müşteri grubunun talebine uyumdur. İkincisi, girişimci lider dayanıklılığı bunlar; kişisel motivasyon, liderlik gücü, kararlılık seviyesi, risk yönetim becerisi ve ekip nitelikleridir. Üçüncü olarak, iş modeli şirket dayanıklılığı bunlar ise; ürün çeşitliliği, müşteri çeşitliliği, teknik kapasite, yönetim kapasitesi ve mali kapasitedir” dedi.

Bir diğer konu olan değişim konusunda ise Covid19 dönemi sonrasında, müşteri sayısı artacak, maliyetler yükselecek, satış fiyatları artacak, ciro azalacak, sabit giderler azalacak, rakiplerin sayısı azalacak, rekabet artacak, pazarlama harcamaları azalacak, yeni müşteri arayışı artacak, alacak tahsilatı süresi uzayacak, borç ödeme süresi artacak ve verimlilik hedefi artacaktır. Sanlı, “Değişime uyum adımlarının belirlenmesi, pazar müşteri talep değişimine uyum: hedef pazar değişimi, hedef müşteri değişimi, hedef müşterilerin talep değişimi. Teknoloji rekabet değişimine uyum; teknolojik değişim, rakip değişimi, rekabet şartlarının değişimi. Mevzuat destek teşvik değişimine uyum; piyasa kurallarının değişimi, destek teşvik yapısının değişimi, kamunun konumunun değişimi, değişime uyum göstermek ve gelecek tahminlerinin oluşturulmasıdır” diyerek eğitime katılan girişimci ve girişimci adaylarına önemli bilgiler verdi.