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Şarampolde can pazarı

Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkisinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla atıp şarampole uçtu.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa Ankara yolu Mezitler 3 mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Bursa istikametine seyreden Erdal D. idaresindeki 16 ADM 914 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Önce orta refüjdeki su kanalına giren araç takla atıp şarampole yuvarlandı.


Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüsü Erdal D. ile araçta bulunan Dürdane D. (38), Döndü K. (48), Eslem Sultan K. (6), 2 aylık Yusuf Eymen D. ve Hiranur D. (5) yaralandı. Yaralılar ters duran araç içerisinden yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 aylık bebeğin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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