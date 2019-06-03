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Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı

Bursa’da şarampole uçan kamyondan sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu.

Bursa'da şarampole uçan kamyondan sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu.


Kaza, Bursa Ankara karayolu Babasultan Barajı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kısa sürede kendine gelen sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak arkadaşlarını aradı.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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