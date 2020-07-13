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Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Keles ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerine Keles ilçesine bağlı Kocayayla Mevkisi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. İki ağaç arasından geçerek şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü Tayfun Ulutaş hayatını kaybetti.


Tayfun Ulutaş'ın cenazesi adli işlemlerin ardından toprağa verilecek

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