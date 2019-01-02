Sarı yelek operasyonunun istihbaratı İçişleri Bakanlığı ve EGM'den

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak Avrupa'nın en güvenilir şehirleri arasında gösterilen Bursa'nın 2018 yılı güvenlik istatistiklerini paylaştı. Terörden narkotiğe, ağır suçlardan mala karşı işlenen suçlara kadar pek çok suç oranında gözle görülür bir düşüşün yaşandığı Bursa'da, FETÖ/PDY Terör Örgütünün Gaygubet evlerine yapılan baskınlarda ele geçirilen sarı yelekler örgütün yeni bir provokatif hazırlık içerisinde olduğunu da ortaya çıkardı.

İçişleri Bakanlığı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne yunus ve trafik ekiplerinin kullanması üzerine 36 yeni motosiklet tahsis etti. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletleri düzenlenen törenle ekiplere teslim etti. Kurban kesilen törende Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılı istatistiklerine değinerek gaybubet evlerine yapılan operasyonda ele geçirilen sarı yeleklerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün yeni provokatif planı ilk Bursa'da ortaya çıktı

Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda sarı yeleklere dair bilgiler olduğunu ve bu yönde kendilerinin de bilgilendirildiğini belirtti. Sarı yelekleri bulan ilk il olduklarını, yapılan baskınlar neticesinde provokatif bir eylem hazırlığı içerisinde olan FETÖ'nün önünün kesildiğini vurgulayan Ak, bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ak, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve bakanlığımızdan gelen istihbari bilgilerde bu olayın provokatif olarak açıldığı yönünde bilgiler vardı. İlimizde gaybubet evleri dediğimiz FETÖ'nün son hücre yapısına yönelik yaptığımız en son operasyonda bu yeleklere rastladık. İlk de bize nasip oldu. Diğer illerimizde de peyderpey yakalanmalar oluyor ve bunun arkasında da ne tür bir niyetin olduğu, nasıl bir provokatif faaliyetin de olduğu ortaya çıkmış oldu. İnşallah devamı da gelecektir. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

2018'de işlenen cinayetlerden faili meçhul kalmadı

Bursa emniyetinin 2018 yılı içerisindeki başarılarına da değinen Ak, Bursa'yı Türkiye'nin en güvenli şehri yapmayı hedeflediklerini aktardı. Ak, 2018 istatistikleri ile ilgili, “Bursa'da Türkiye ortalamasının üzerinde araç trafiğe çıkmasına rağmen 2017 yılında 69 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybederken bu sayı 2018 yılında 40' düştü. Mala karşı işlenen suçlarda ki bunlar sayın bakanımızın üzerinde durduğu konular bunlarda da geçen yıllara oranla yüzde 11 civarında bir düşüş söz konusu. Narkotikle mücadelede önemli noktalara geldik, terörü zaten bitirme noktasındayız. Faaliyet noktasında yüzde 40'lık bir başarı söz konusu. Mesela kimse istemez elbet ama geçen sene işlenen cinayet sayısı 59 ve bu cinayetlerin hiçbiri faili meçhul kalmadı. Cinayet büro ekiplerimiz geçmiş yılların faili meçhul cinayetlerini aydınlatmaya çalışıyor. Narkotik ekiplerimiz yıl içerisinde binlerce operasyon yaptı. Terörle mücadelede ciddi çalışmalarımız oldu. İnşallah 2019'da daha iyilerini yapacağız” ifadelerini kullandı.