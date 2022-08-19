Sarıgül: "Hazine arazilerini bedelsiz tarım yapmak şartıyla gençlere vereceğiz"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Sarıgül, Karacabey'in köylerinde üretim yapan çiftçiyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip iktidara geldikleri takdirde neler yapacaklarını bir biri anlattı.

Türkiye'de üretenin ve tüketenin mutlu olmadığı ifade eden Mustafa Sarıgül, "Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. Tüketicinin gücü almaya yetmiyor. Üreten de tüketen de mutsuz. Kim mutlu? Zincir marketler ve yabancı şirketler. Rusya ve Ukrayna savaşırken bile buğday üretiyor da biz niye üretemiyoruz. İnşallah iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk iş üretimi planlamak olacaktır. Çiftçimiz ne ekeceğini ürününü kaçtan satacağını bilecek. Köprülere otoyollara hazine garantisi değil, çiftçimize dolar endeksli alım garantisi vereceğiz. Ucuz mazotu jete yata değil çiftçinin traktörüne vereceğiz. Çiftçimizi koruyacağız, emeğinin karşılığını almasını sağlayacağız. Her zorluğa rağmen ekip biçmeye devam eden Türk çiftçisine şükran borçluyuz" dedi