Sarıgül'den Babacan'a anayasa göndermesi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa ziyaretinde Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştir. Daha sonra Kapalı Çarşı'ya gelerek basın açıklaması gerçekleştiren Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül geçtiğimiz günlerde başından vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailesine baş sağlığı dilemesinin ardından Ateş'in mezarına kabir ziyaretinde bulunan Sarıgül, daha sonra Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ateş'in ailesine baş sağlığı diledi

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Sarıgül, “Sinan Ateş'i hakka uğurladık, mekânı cennet olsun. Ailesine ve kabir başına uğradım. Dini görevlerimizi yerine getirdik. İnşallah bir an önce failleri ortaya çıkar. Ne olursa olsun, Allah'ımın verdiği canı sadece Allah'ım almalıdır. Son derece büyük bir üzüntü duyuyorum” diyerek ailesi ve sevenlerine baş sağlığında bulundu.

Babacan'a anayasanın ilk 4 maddesini hatırlattı

Anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a cevap veren Sarıgül, “Bir Türkiye Değişim Partisi olarak anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez diyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesi bayrağımızdır, toprağımızdır, cumhuriyetimizin kurucu ilkeleridir. Anayasa'dan Türk kelimesi asla kaldırılamaz. Biz Türk olmaktan onur ve gurur duyan bir milletiz. ‘Anayasamızdan Türk kelimesi kaldırılsın' demek, milletimizi derin üzüntüye boğmuştur. Türkiye Değişim Partisi olarak kuruluş ilkelerimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Türk olmaktan gurur duyan bir siyasi partiyiz” şeklinde konuştu.