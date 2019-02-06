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Sarıkamış dramı sahnede

Bursa Kent Konseyi ile Seyrü Keyf Şehir ve Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda Sarıkamış faciası anlatıldı.


‘Soğuk Cennet Sarıkamış' adlı tiyatro oyunu, Kent Konseyi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Olcay Dursun'un yazıp yönettiği ve izleyicileri tarihin tozlu sayfalarına geri götüren oyunu Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Bursalı sanatseverler izledi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, oyunda rol alan tiyatrocuları tebrik ederek, oyunu yazan ve yöneten Olcay Dursun'a çiçek takdim etti.


Oyun, Sarıkamış'a giderken Soğanlı ile Allahuekber dağlarında donarak şehit olan 90 bin Türk askerinin ve Anadolu halkının millî mücadeleye verdiği seferberlik desteğini anlatıyor. Ayrıca oyun içerisinde sefer esnasında yaşanan birçok dram da sahneleniyor.

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