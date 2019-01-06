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Sarıkamış şehitleri Gürsu'da anıldı

Gürsu Belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüşle Sarıkamış Destanı’nı yazan 90 bin şehit anıldı.

Gürsu Belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüşle Sarıkamış Destanı'nı yazan 90 bin şehit anıldı.


Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, Ericek Mahallesi'nden başlayarak Gürsu Adrenalin Park'ta son buldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Soğuk ve karlı vatan toprağımızın bağrına bastığı, vatan uğruna canlarını feda ederek Sarıkamış'ta destan yazan şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından olan Sarıkamış Destanı'nı yazan 90 bin şehidimizin ve tüm şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatanımıza ilelebet sahip çıkmak da bizlerin ve gelecek nesillerin görevi. Gençlerimizin tarih bilinciyle, bu topraklar için ödenen bedellerin kıymetini bilerek, vatan sevgisiyle yetişmesi büyük önem taşımakta. Gençlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anma programıyla bugün hep birlikte Sarıkamış ruhunu yaşadık” dedi.


Soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla, dualarla gerçekleştirilen yürüyüşe Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa ve Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, gençler ve ilçe halkı katıldı.

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