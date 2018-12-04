Şarjlı bisiklet devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine şarjlı bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şarjlı bisiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında bulunan arkadaşı yaralı arkadaşını bırakıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. 13 yaşındaki Y.Ç. kullandığı şarjlı bisiklet seyir halindeyken devrildi. Şarjlı bisikletten düşen sürücü yaralanırken arkasında bulunan arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Y.Ç.'nin yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar sakinleştirirken, kazada yara almayan ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki çocuk ise arkadaşını olay yerinden bırakarak şarjlı bisiklette kayıplara karıştı. Y.Ç. haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatının ise sürdürüldüğü öğrenildi.