Satılığa çıkardığı otomobiliyle hayatını kaybetti

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili, 3 gün önce satılığa çıkardığı öğrenildi.

Kaza, İznik ilçesi İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Çeri (27) idaresindeki Tofaş marka Kartal model 43 YC 767 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Çeri'ye yaptığı kontrollerde, hayatını kaybettiğini belirledi.

Mertcan Çeri'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Mertcan Çeri'nin hayatını kaybettiği kazada kullandığı otomobili 3 gün önce satılığa çıkardığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.