Satranç turnuvası şampiyonu Bursalı Yağız

Türkiye'nin dört yanından 9-12 yaş grubundaki 255 sporcunun başvuru yaptığı turnuva, maksimum ratinge göre 48 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü yıldız sporcularından Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ömer Nasuh Özkaymak temsil etti. Seri başı olarak başladığı yarışmada oynadığı tüm maçları kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyon olmayı başardı.