Satranç turnuvasında büyük coşku

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Okul Sporları Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası'na toplam 4 kategoride 709 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilirken, sporcular büyük heyecan yaşadı. Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda küçük kızlar kategorisinde Özel Özlüce Tan Okulları birinci, Özel Nilüfer Kültür Ortaokulu ikinci, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu üçüncü oldu. Bunun yanı sıra küçükler genelde Özel Emine Örnek Ortaokulu birincilik, Sadettin Türkün Ortaokulu ikincilik, Özel Bursa Nilüfer Kaplan Ortaokulu üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yıldız kızlarda ise, Vahide Aktuğ Ortaokulu birincilik, Sadettin Türkün Ortaokulu ikincilik, Özel Görükle Final Ortaokulu üçüncülük başarısı elde ederken yıldızlar genel kategorisinde Hanife Murat Ortaokulu altın, Özel Altın Nesil Ortaokulu gümüş, Özel Emine Örnek Ortaokulu bronz madalya kazandı.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse verdi. Satranç ustaları da kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.