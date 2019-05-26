İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Satrancın şampiyonu belli oldu

Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Bursa şubelerinin düzenlediği satranç turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Turhan Güngör şampiyonluk ipini göğüslerken, Ercan Toklu 2'inci, Ender Kaplan İse 3'üncü oldu.


Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Bursa şubelerinin üyesi onlarca metal işçileri satranç turnuvasında bir birini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal Tesislerinde gerçekleşen turnuva İsviçre usulü puanlama sistemiyle oynandı. İlk günü büyük kapışmanın sahne aldığı turnuvada, ikinci günde elemeyi geçen işçiler ilk üçe girmek için çaba sarf etti.


Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvada Turhan Güngör şampiyonluk ipini göğüslerken, Ercan Toklu 2'inci, Ender Kaplan İse 3'üncü oldu. İlk üçe girenin ailesiyle 1 haftalık hediye tatil kazandığı turnuvanın kupalarını Türk Metal Sendikası Bursa Şubeleri başkanlarından Mustafa Tüfekçi, Nizamettin Bilik ve Ömürlü Bayram takdim etti.


Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Sefa Aydın ise, her geçen gün çekişmelerin kızıştığını ve herkesin büyük keyif aldığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.