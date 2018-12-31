Satrançta yılın son hamlesini yaptılar

Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 200 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

2018 yılının son satranç turnuvası olan 24. Yaş Grupları Satranç Turnuvası, Merinos AKKM Zeki Müren Salonu'nda gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü koordinatörlüğünde düzenlene turnuvada 200 sporcu 4 farklı kategoride mücadele etti. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları öncesi hazırlık turnuvası özelliği de taşıyan etkinlikte dereceye giren sporcular kupa ve madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yılın son turnuvasını da boş geçmedi. Yeşil-beyazlı sporculardan Talha Güneş Türk 11-12 yaş kategorisi birincilik basamağında yer alırken, Uğur Şenay 9-10 yaş ve Oğuz Kaan Mete 11-12 yaş kategorilerinde ikinci, Ege Eryılmaz 7-8 yaş ve Berat İlker'de 13-18 yaş kategorilerinde turnuvayı üçüncü tamamladı. Derece alan diğer sporcular Ömer Güneş Türk ve Burak Alp Mutlu dördüncü, Onur Uygur ise beşinci olarak madalya kazandı.