Savaş alanına dönen kaza alanı havadan görüntülendi

Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.
Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi de yaralandı.
Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.