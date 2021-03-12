İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Savaş alanına dönen kaza alanı havadan görüntülendi

Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

Bursa'da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.


Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi de yaralandı.


Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.