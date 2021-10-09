Savaş mağduru öğrencilere Osmangazi desteği

Bursa Osmangazi Belediyesi, yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin yeniden dönüşümü ve de savaş mağduru insanların kendi topraklarında yaşayabilmelerini sağlamak için bir nebze destek oluyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi'nin sosyal donatı alanları için Osmangazi Belediyesi park mobilyaları ve oturma grubu desteğinde bulundu.

Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle eğitim haklarından mahrum kalan Suriyeli gençlerin, kendi topraklarında daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve eğitim görebilmeleri için Osmangazi Belediyesi de katkı sağladı. Suriyeli mazlumların yaralarını sarabilmek adına bugüne kadar bölgeye birçok gıda ve yiyecek malzemesi yardımında bulunan Osmangazi Belediyesi, çatışmalar başta olmak üzere zorlu şartlar altında eğitim gören öğrencileri de unutmadı. Azez kentine kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi'nin sosyal donatı alanlarında ihtiyaç olan park ve bahçe mobilyaları Osmangazi Belediyesi tarafından giderildi. Oturma grupları, bank ve çöp konteynırlarından oluşan yardım malzemeleri üniversiteye teslim edilirken, okul idaresi ve öğrenciler Osmangazi'den gelen bu destekle duygulandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yücel Beşli, Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih, Fen İşleri Müdürü Hakan Dursun, Azez kentine giderek yardım malzemelerini Uluslararası Şam Üniversitesi Rektörü Dr. İzzeddin El Kaddur'a teslim etti. Kendilerine gönderilen yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Rektör El Kaddur, “2000'e yakın öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizde birçok eksiğimiz var. Osmangazi Belediyesi kampüs bahçesindeki oturma grubu ve park mobilyası ihtiyacımızı giderdi. Bugünlere gelmemizde büyük emeği olan Türk halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'dan Allah razı olsun. Bütün Bursa'ya teşekkürlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

“Suriye halkının kendi topraklarında yaşamalarına destek oluyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin hedefinin Suriye halkının kendi topraklarında yaşamlarını sürdürmesi olduğunun altını çizerek, “Türkiye olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla güvenli bölgeyi sağlamış olduk. Suriye halkının kendi topraklarında yaşamlarını sürdürebilmesi için de birçok ihtiyaçları var. Üniversite de bunlardan biri. Ülkelerinin yarınlarını inşa edecek üniversite öğrencilerine biz de katkı destek olmak istedik. Biz de bu insanların kendi topraklarında yaşamalarını sağlamak için yardımlarını oraya gönderiyoruz” dedi.

Öte yandan, Azez'deki yetim kampında barınan savaş mağduru çocuklar da Osmangazi Belediyesi'nin gönderdiği hediyelerle sevindi. Yetim çocukların öğrenim gördüğü ilkokulu ziyaret eden Osmangazi Belediyesi yetkilileri, okulun futbol takımına forma hediye etti. Yeni formaları giyen savaş mağduru çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Osmangazi Belediyesi, öğrencilere ayrıca kırtasiye malzemeleri hediye etti.