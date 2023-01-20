Savaşa rağmen dünyaya gıda taşıdılar

Faaliyet gösterdiği ülkelerin sosyal ve politik şartlarına hâkim olmanın avantajını iyi kullanan FGL, Rusya ve Ukrayna'dan yüklediği gıda ve endüstri emtialarını, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine tam zamanında ulaştırmayı başardı. Rusya ve Ukrayna'daki lojistik faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaşan FGL Genel Müdürü Arda Fırat, Rusya-Ukrayna arasında 7 ay önce başlayan ve halen devam eden savaşın, özellikle stratejik öneme sahip gıda ürünlerinin tedarikinde büyük sıkıntıların yaşanmasına yol açtığını söyledi. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'dan diğer ülkelere gıda maddesi taşıyacak sivil lojistik firmalara ihtiyaç doğduğunu belirten Arda Fırat, FGL olarak yaptıkları çalışmalarla gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların çözüm ortağı olduklarını ifade etti.

Kendisinin Dış İlişkiler Kurulu (DEİK) Ukrayna Konseyi üyesi olduğunu, faaliyet gösterdikleri ülkelerin sosyal, siyasal ve bürokratik dengelerine hâkim olduğunu hatırlatan Arda Fırat, ülkeler arasındaki güçlü ilişkileri sayesinde tedarik sorunun çözümünde etkili olduklarını kaydetti. Savaşın başlamasından sonra Rusya ve Ukrayna'dan taşımacılık yapan birçok firmanın faaliyetlerini yavaşlattığını bildiren Arda Fırat, şöyle konuştu:

“Rusya ve Ukrayna üzerinden yıllardır lojistik faaliyet yürütüyoruz. Güçlü organizasyon yapımız, uzman kadrolarımız, TIR filomuz ve denizyolu global kontratlarımızla marka değeri oluşturduğumuz bu ülkelerde tedarik zincirinin kırılma noktasına gelmesinin yol açtığı krizin çözüm odağında yer aldık. Savaşa rağmen bu iki ülkeyle görüşmelerimizi hızlandırarak ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Lojistik faaliyetlerimize hiç ara vermedik. Marka değerimizin ve daha önce oluşturduğumuz güven köprüsüyle savaş döneminde lojistik sektörünün öncüsü olduk.”

Arda Fırat, Ukrayna ve Rusya'nın Avrupa'nın tahıl ambarı olduğunu kaydederek, bu ülkelerden yükledikleri ambargoya tabi olmayan buğday, mısır, ay çekirdeği ve şeker ile bazı endüstriyel ürünleri Türkiye'deki limanlara taşıdıklarını söyledi. Ukrayna'dan yükledikleri ürünleri Bulgaristan üzerinden, Rusya'dan yüklediklerini ise Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirdiklerini açıklayan Arda Fırat, “Savaş başladığından beri, yüzbinlerce ton malzemeyi Türkiye merkezli operasyonlarımızla dünyaya ulaştırdık. Böylece Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye merkezli dünya ile ticaret köprüsü olduk. Malzemelerin bir kısmını TIR'lar ile Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine doğrudan ulaştırdık. Türkiye, BM ile ortak girişimlerde bulunarak deniz yolu ile tahıl ambarı oluştururken, FGL olarak biz de karayolu ve denizyolu taşımacılığı ile tedarik zincirinin devam etmesine katkı sağladık” diye konuştu.

Arda Fırat, FGL'nin yurtiçi ve yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin bilgiler verirken, firmanın organizasyon yapısı, hizmet anlayışı ve sektöre bakış açılarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Sektör yolculuğuna çıkarken, yük ve eşya taşımacılığı olarak algılanan lojistiğe değer katacak farklı bir yaklaşım ortaya koyduklarından söz etti. Lojistiği, ekonominin en önemli döngüsü olarak gördüklerini ve sıfır hata ile siparişten son teslim noktasına kadar kusursuz bir hizmet vermeyi ilke edindiklerini ifade eden Arda Fırat sözlerini şöyle tamamladı:

“Müşterilerimize, depolamadan gümrüklemeye, bürokratik sorunların çözümünden sigorta güvencesine kadar lojistiği tam anlamıyla sunmanın ve zamanında teslimatın önemini bilen uzman kadromuz, başarımızın en önemli parçasını oluşturuyor. Piyasa koşullarında sunduğumuz en uygun navlunlar, en uygun transit süreleri, yurtiçi ve yurtdışındaki yerleşik ofislerimiz, depolarımız ile ithalat ve ihracatçıya çözüm ortağı oluyoruz. İzmir ve İstanbul'dan Ukrayna, Rusya, Irak, İran, Romanya, Almanya ve İngiltere'ye her hafta düzenli grupaj servis sağlarken, Türkiye'nin 81 ilinden ve tüm limanlarından 1 koliden 1 projeye fark etmeksizin aynı hassasiyetle operasyonlarımızı yönetmekteyiz. Ana hatlarımızda, şirketimiz aracılığı ile gümrükleme yetkisi olmayan ithalatçılarımıza gümrükleme hizmeti sunarak bürokrasiyi en aza indiriyoruz. FGL'nin çalışma alanı, ihracatın, ticaretin ya da projenin planlama aşamasından sahadaki uygulamasına kadar geçen süreci kapsıyor. En önemlisi, FGL, zamanın telafisi olmayan bir değer olduğunun bilinciyle hareket ederek, üstlendiği tüm lojistik hizmetleri tam zamanında, çoğu zaman da beklenenden önce hatasız olarak sunmaktadır.”