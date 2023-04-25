Savaşta hayatını kaybedenler Yalnız Çam Anıtı'nda anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci senesinde Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende ülkelerin milli marşları okunurken, anıta çelenkler bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti adına çelengi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş bıraktı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage gerçekleştirdi. Ardından diğer ülkeden temsilciler de kısa konuşmalar yaptı. İki ülkenin bayraklarının göndere çekilmesi ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.