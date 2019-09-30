Savunma sanayinde büyük zirve

Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak. İnsansız hava aracı sistemlerine duyulan ihtiyaç ve Savunma Sanayii'de yerlileşme çalışmaları için çözüm ortaklarıyla bir araya gelecek

Türkiye'nin iç güvenliği ve ülke ekonomisi adına önemli bir yere sahip olan savunma sanayii çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle 2 - 3 Ekim tarihleri arasında “II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” gerçekleşecek. Sektörün ana yüklenici firmalarının buluşacağı zirvede Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan İVME ile birlikte yer alacak. İnsansız Havacılık Sistemleri üzerine ürün ve hizmetlerini anlatma, kullanıcılar ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek sektöre yönelik fikir alışverişi yapma fırsatı bulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılacağı zirvede iki gün boyunca 8 farklı oturumda uzman ve temsilciler sektöre yönelik en son gelişmeleri aktaracak. Aynı zamanda katılımcılar SSB standında ikili görüşmeler gerçekleştirerek güncel projelere yönelik ihtiyaç ve bilgilere birinci elden ulaşma imkânına sahip olacak. “II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” sınır güvenliği ve radar teknolojileri anlamında kamu ve özel sektördeki karar vericiler ile profesyonellerin bir araya geldiği, güncel proje ve çalışmaların konuşulduğu bir iş platformu olarak dikkat çekiyor.

Savunma ve havacılık alanında yüklenici konumunda hizmet veren ve yerlileşme çalışmalarında büyük pay edinerek ihracat oranını artıran şirketler arasında bulunan Coşkunöz Savunma ve Havacılık, direkt ve dolaylı olarak BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, FOKKER, KAI gibi firmaların platformlarına parça üretimi ve Fuselage (Gövde) teslimatları yapıyor. Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık, yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.