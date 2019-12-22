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Sazl?k yang?n?nda mandalar telef oldu

Bursa’n?n Karacabey il?esine ba?l? Uluabat g?l?ndeki sazl?k alanda ??kan yang?nda 3 manda telef oldu.

Bursa'n?n Karacabey il?esine ba?l? Uluabat g?l?ndeki sazl?k alanda ??kan yang?nda 3 manda telef oldu.


Yang?n, Uluabat g?l?nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, ??le saatlerinde Karacabey'e ba?l? Uluabat g?l?ndeki sazl?klar bir anda alev ald?. Yang?n k?sa s?rede g?l?n etraf?n? sararken, Bursa B?y?k?ehir Belediyesi'ne ba?l? ?tfaiye Daire Ba?kanl??? ekipleri yang?na m?dahale etti. Yang?nda g?l?n kenar?nda mahsur kalan 3 manda telef olurken, itfaiyenin yang?n? s?nd?rme ?al??malar? devam ediyor.


Yang?n? g?ren vatanda? ise, ?G?lde bir anda yang?n ??kt?. ?lk 45 dakikada yang?n ?ok b?y?kt?. Ard?ndan kalan sazlar yanmaya devam ediyor. G?l?n pek ?ok noktas?nda yang?n devam ediyor. Burada pek ?ok canl? ya??yor. ?u anda bizim g?rd???m?z 3 tane manda telef olmu?. ?n?allah ba?ka telef olan hayvan yoktur? dedi.

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