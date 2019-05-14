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Sazlıkların içi ölü balıklarla doldu

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak avlanan kişi veya kişiler, piyasaya süremediği İsrail sazanlarını günübirlik piknik alanında bulunan sazlıkların arasına döktü.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak avlanan kişi veya kişiler, piyasaya süremediği İsrail sazanlarını günübirlik piknik alanında bulunan sazlıkların arasına döktü.


İznik sahilinden kötü kokunun yayılmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Sazlıkların arasında kasa kasa İsrail sazanlarını gören esnaftan Bekir Uslu, "Kötü koku sebebiyle buraya gelen insanlar rahatsız. Manzara çok üzücü. Kasalar dolusu balığı buraya niye atıyorlar. Tahminimize göre bu balıklar kaçak avlandı. Av yasağı da olduğu için piyasaya süremedi. Yazık günah" dedi.

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