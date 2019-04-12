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Şebnem Köstem öğrencilere Nezihe Meriç okudu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği programda öğrencilere Nezihe Meriç’in “Dur Dünya Çocukları Bekle” kitabından hikaye okudu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği programda öğrencilere Nezihe Meriç'in “Dur Dünya Çocukları Bekle” kitabından hikaye okudu.


Etkinliğe bu kez tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem konuk oldu. Köstem, Üçevler Kütüphanesi'ndeki etkinlikte Öğretmen Hasan Güney Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Keyifli geçen buluşmada Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl “Yılın Yazarı” olarak belirlediği Nezihe Meriç'in “Dur Dünya Çocukları Bekle” adlı kitabından hikaye okudu. Köstem, kitaptaki “Selin Adında Bir Çocuk” adlı hikayeyi, kendine has yorumuyla genç okurlar için seslendirdi. Şebnem Köstem'i ilgiyle dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de Köstem'e sorma fırsatı buldu.


Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Şebnem Köstem'e Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti.

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