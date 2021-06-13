Sebze ve meyve atıklarından üretilen gübre yerli tohumlarda kullanılıyor

Bursa'da Nilüfer Kent Bostanları'nda yemek atıklarıyla organik tohum üretiliyor. Bostanlarda üretilen doğal sebze ve meyvelerin atıkları yine gübreye dönüşüyor.

Nilüfer Belediyesi, 2 yıl önce başlattığı organik gübre üretimi ile yerel tohumlar üretmeye devam ediyor. Kent Bostanları'nda bulunan kompost ünitesi için pazarlardan sebze, meyve atıkları toplanıp gübreye çevriliyor. Bu gübreler de fide üretiminde kullanılıyor. Yıllık 8 buçuk ton gübrenin çoğu çiftçilere dağıtılıyor. Kent Bostanları'nda 35 çeşit domates, 40 çeşit biberin yanı sıra sebze ve meyve üretimleri deneniyor. Başarılı olan ürünlerin tohumları yine çiftçi ile paylaşılıyor.

Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Gürsan, “Yaklaşık 2 yıldır kompost tesislerinde üretim yapıyoruz. İçinde organik atık var. Bunları da pazarlardan temin ediyoruz. Pazarlardan toplanan atıklar komposta çevriliyor. Bu kompostların çiftçilere dağıtımları yapıldı ama Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'ndaki parsellerde de denemeler yapıyoruz. Hayvan gübresi ile birlikte karıştırıp, fideleri toprağa geçirirken kullanıyoruz. Yıllık ortalama 8 buçuk ton kadar kompost çıkışı oluyor” diye konuştu.

“Yaklaşık 35 çeşit domates, 40 farklı çeşit biber deniyoruz. Bunları daha sonra tohum olarak saklayacağız” diyen Gürsan, “Domates, biber, patlıcan fidelerinde ağırlıklı olarak denemeler yapıyoruz. Kompostun kullanılmasındaki asıl amaç kompost ünitesine aldığımız organik atıklar, bunlar çöpe gitmek yerine toprağa kazandırıyoruz. Bizlerde denemeler yapıyor, farklarını gözlemliyoruz. Yapısı gereği toprağı hafifleten ve üretimi arttıran yönleri var” dedi.