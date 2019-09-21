Sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sebze yüklü kamyonet devrilirken, kazada iki kişi yaralandı.

Kaza Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ömer Faruk Ç. (36) idaresindeki 42 L 2880 kamyon, Mezitler bölgesinde keskin virajı alamayınca yan yattı. Sebze yüklü kamyonun yan yatması sonucu sürücü Ömer Faruk Ç. (36) ile kardeşi Mehmet Akif Ç. (22) yaralandı. Kamyonda bulunan sebzeler yol ortasına saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldılar. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.