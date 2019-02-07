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Sebzenin ateşi düşüyor biber 10 liraya geriledi

Bursalı tüketiciler, pazar tezgahlarındaki düşüşten geçen haftaya nazaran bir nebze olsun memnun.

Domates 8 liradan 6 liraya, soğan 6 liradan 5 liraya düştü. Patates 4 liradan 6 liraya çıktı. Marul 3 lira, Mor kelem 4 lira, brokoli 5 lira, yeşil soğanın demeti ise 3 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı fiyatlardaki düşüşün nedeninin hal giriş fiyatlarındaki düşüş olduğunu söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, Bursa meyve sebze haline girişlerinde yüzde 75-80 oranında indirime gidildiğini açıklamıştı. Yapılan indirim meyve sebze fiyatlarına da olumlu yönde yansıdı. Antalya, Mersin, Niğde, Nevşehir ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen meyve ve sebzenin Bursalılara ulaştırıldığı Kent Hali'nde 130'a yakın esnaf bulunuyor. Hal giriş fiyatları esnafın önemli gider kalemlerinden biri olurken, bu indirim uygulamasıyla hal esnafı da rahat bir nefes almış olacak. Geçtiğimiz yıl toplam 549 bin 848 aracın giriş çıkış yaptığı kent halinde indirimli fiyatların uygulamasına da başlandı. Buna göre daha önce 5 TL olan otomobil ve küçük araç fiyatı 1 TL'ye, 2-4 ton arası büyük araç fiyatı 7 TL'den 2 TL'ye, 4-6 ton arası kamyon ücreti 10 TL'den 3 TL'ye, 6 ton üstü kamyon ücreti 15 TL'den 4 TL'ye ve TIR ücreti de 20 TL'den 5 TL'ye indirilmiş oldu. İndirimli fiyat tarifesini büyük bir memnuniyetle karşılayan Hal esnafı Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

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