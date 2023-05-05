Seçim bürosuna gelen çocuğu kaynar çayla yaktı, tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seçim bürosuna giren 10 yaşındaki çocuğun sırtına kaynar çay fırlatan ve birinci derece yanıklar oluşmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Horhor Caddesi üzerindeki CHP seçim bürosunda meydana gelmişti. Elinde rüzgar gülü ile CHP'nin seçim bürosuna giren 10 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğu kovalarken arkasından sıcak çayı sırtına fırlatan M.A. bugün savcılığa sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.