Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 72 yaşındaki Mehmet Esender, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser verdi. Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, emekli müzik öğretmeni ve elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 72 yaşındaki Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ta bulunurken, Esender, misafirlerine gitarıyla şarkılar söyledi. Neşeli anların yaşandığı ziyaret sonunda Alinur Aktaş, Esender'e tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf ve video paylaşımında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca'mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi. Paylaşıma vatandaşlar tarafından "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı.