İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seçmenler muhtar için lokma döktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.


15 yıldır Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Selma Yarar'ı yeniden seçen kadınlar, muhtarlık önünde lokma döktü. Selma Yarar, “Sevgili mahallemde 15 sene muhtar olarak hizmet vermenin gururuyla bir dönem daha mahalleme hizmet etmek beni daha da onurlandırdı. Başta her zaman yanımda olan eşime, emeklerini esirgemeyen âzâlarıma, arkadaşlarıma ve bugün lokma döktürerek beni çok duygulandıran mahallemin kadınlarına teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.