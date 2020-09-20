Sedat Dursun'dan kafa karıştıran mesaj

Bursasporlu futbolcu Sedat Dursun, Altınordu maçından sonra Twitter'dan yayınladığı mesajla, ‘Takımdan ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

TFF 1. Lig takımlardan Bursaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Sedat Dursun'dan merak uyandıracak açıklama geldi. Altınordu galibiyetinin hemen ardından sosyal medya hesabından, “Her şey için teşekkür ederim” mesajı yayınlayan Sedat için ‘Ayrılıyor mu?' yorumları yapıldı.

İzmir deplasmanında 11'de yer almayan, yedek kulübesinden de oyuna giremeyen Sedat Dursun'la birkaç kulübün ilgilendiği, önümüzdeki hafta genç futbolcunun Bursaspor'da kalıp kalmayacağının netleşeceği öğrenildi.