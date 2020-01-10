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Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da

TFF 3.

Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'dan Sefa Durmuş'u transfer etti.


Karacabey Belediyespor, 30 yaşında sol kanatta oynayan Sefa Durmuş ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Eksik olarak gördüğümüz sol kanat mevkine Serik Belediyespor'dan Sefa Durmuş'u transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.


Kahramanmaraşspor altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sefa Durmuş, sırasıyla Turanspor, Maltepespor, Tuzlaspor, Etimesgut Belediye, Buca, Esenler ve Serik Belediyespor formalarını giydi. Bu sezon Serik Belediyespor formasıyla 16 maça çıkan Sefa Durmuş, bir kez de gol atma başarısı gösterdi.

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