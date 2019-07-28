Şeftali hasadı festivalle başladı

Bursa'nın şeftali üretiminin yüzde 55'ini karşılayan İnegöl ilçesinde, şeftali hasadı düzenlenen festivalle başladı. İsaören Mahallesindeki festivalde, protokol üyeleri tarlada şeftali topladı.

Türkiye'nin şeftali deposu olan ve Bursa'nın şeftali üretiminin yüzde 55'ini karşılayan İnegöl ilçesi, tarım değeriyle ülke çapında adından söz ettiriyor. Sanayisiyle olduğu kadar tarım değerleriyle de öne çıkan İnegöl'de, bu yıl ilk kez Şeftali Festivali düzenlendi. Piyasadaki diğer ürünlere göre raf ömrü 3 gün daha uzun olan İnegöl şeftalisinin hasadı yapılan festivalle başladı.

İnegöl'ün şeftali üretiminde öne çıkan kırsal İsaören Mahallesinde düzenlenen 1. Şeftali Festivaline İnegöl ve Bursa protokolünün de ilgisi yoğun oldu. İnegöl ilçesindeki toprakların bereketine dikkat çeken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu topraklardan ürün fışkırıyor. Bizler başta meyvecilik olmak üzere pek çok anlamda bu topraklardan istifade ediyoruz. Ancak günün şartlarına uygun tarım çalışmaları uygulayarak en maksimum verimi almak, beraberinde tabi bu ürünlerin değerli satılması gibi pek çok konuda da çalışma yapmamız gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlerin özellikle son süreçteki gayretlerini görüyorsunuz. Bizler de başta İnegöl olmak üzere çiftçilerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılar, onlara nasıl destek oluruz diyerek çıktığımız yolda Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi hayata geçirdik. Burada amacımız öncelikle çiftçilerimizin depolama sorununa çözüm bulmak, beraberinde pazarlama sorununu ortadan kaldırabilecek çalışmalar yapmaktı. Şuan çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "Türkiye'de şeftali denince akla Bursa gelir. Bursa şeftalisinin de yüzde 55'i İnegöl'de üretilir. 16 bin dekar alanda şeftali üretirken de, şeftalimizi bir adım öne çıkaran raf ömrünün 3 gün uzun olmasıdır. Bu da bize bir avantaj sağlar. Şeftali üretimi kolay değil. Tonda bin 700 TL gibi masrafı var. Dolayısıyla 3 liradan aşağı düşmeye başladığında üreticimiz para kazanamıyor. Aynı şekilde girdi maliyetleri de bizim belimizi büküyor. Tüm meyvecilerde olduğu gibi şeftali üreticilerinde de aynı. Girdi maliyetleri biraz düşürülebilirse kimse önümüzde duramaz. Üreten, üretmeyi seven bir milletiz” dedi.